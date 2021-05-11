Матч 35-го тура АПЛ Челси – Арсенал состоится в среду, 12 мая. Начало в 22:15.
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Челси – Арсенал: где смотреть
В Украине этот матч будет транслировать канал Setanta. Он доступен к просмотру в кабельных провайдерах.
Также его можно смотреть на онлайн-платформах Megogo и Oll.tv.
Кроме того, Setanta запустила видеоплеер с трансляциями на собственном сайте.
Перед матчем
- За три тура до окончания чемпионата Челси удерживает 3 место, в следующем сезоне позволит сыграть в Лиге чемпионов. В случае победы над Арсеналом лондонцы на 99% гарантируют себе место в топ-4 и Лигу чемпионов.
- Арсенал провалил второй подряд сезон. "Канониры" занимают 9 место и имеют скептические шансы попасть в еврокубки. Арсенал проигрывает 4 очка Тоттенхэму, который на 7 месте.