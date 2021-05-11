Матч 35-го тура АПЛ Челси – Арсенал состоится в среду, 12 мая. Начало в 22:15.

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Челси – Арсенал: где смотреть

В Украине этот матч будет транслировать канал Setanta. Он доступен к просмотру в кабельных провайдерах.

Также его можно смотреть на онлайн-платформах Megogo и Oll.tv.

Кроме того, Setanta запустила видеоплеер с трансляциями на собственном сайте.

Перед матчем