"Манчестер Юнайтед" в среду, 28 октября, сыграет против "РБ Лейпциг". Обе команды демонстрируют довольно атакующий футбол. Поэтому букмекеры дали свой прогноз, чем может закончиться их противостояние.

Обе команды довольно удачно стартовали в Лиге чемпионов. "РБ Лейпциг" дома победил дебютанта – турецкий "Башакшехир". Зато "Манчестер Юнайтед" праздновал победу над ПСЖ на выезде.

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Поэтому можно ожидать, что обе команды будут пытаться продолжить победную серию. Так как она значительно увеличит шансы на выход из группы в раунд плей-офф.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "РБ Лейпциг" состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00.

Больше шансов победить в этом матче эксперты отдают все же "Манчестер Юнайтед". Но "красные дьяволы" не являются явными фаворитами матча. В букмекерской конторе Marathonbet коэффициент на их победу – 2,39. Ставка на шанс "РБ Лейпциг" победить – 3,28. Чуть выше оценена ничья в этом матче – 3,58.

Добавим, что на эту игру Marathonbet выставил нулевую маржу. Это означает, что в букмекерской конторе коэффициенты на итоги игры более высокие, чем у других контор.

В предыдущем матче Лиги чемпионов обе команды забили по два гола. Поэтому можно ожидать, что и в этом матче обе команды отметятся забитыми голами. Ставка на "тотал голов матча больше 2,5" – 1,84.

Однако стоит добавить, что на выходных "Манчестер Юнайтед" не сумел забить в ворота "Челси". Игра закончилась вничью 0:0.