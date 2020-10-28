"Манчестер Юнайтед" у середу, 28 жовтня, зіграє проти "РБ Лейпциг". Обидві команди демонструють доволі атакувальний футбол. Тож букмекери дали свій прогноз чим може закінчитися їх протистояння.

Обидві команди доволі вдало стартували в Лізі чемпіонів. "РБ Лейпциг" вдома переміг дебютанта – турецький "Башакшехір". Натомість "Манчестер Юнайтед" святкував перемогу над ПСЖ на виїзді.

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Відтак можна очікувати, що обидві команди намагатимуться продовжити переможну серію. Адже вона значно збільшить шанси на вихід з групи в раунд плей-офф.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "РБ Лейпциг" відбудеться в середу, 28 жовтня. Початок о 22:00.

Більше шансів перемогти в цьому матчі експерти віддають таки "Манчестер Юнайтед". Але "червоні дияволи" не є явними фаворитами матчу. В букмекерській конторі Marathonbet коефіцієнт на їх перемогу – 2,39. Ставка на шанс "РБ Лейпциг" перемогти – 3,28. Трохи вище оцінена нічия в цьому матчі – 3,58.

Додамо, що на цю гру Marathonbet виставив нульову маржу. Це означає, що в букмекерській конторі вищі коефіцієнти на підсумки гри, аніж в інших контор.

В попередньому матчі Ліги чемпіонів обидві команди забили по два голи. Тож можна очікувати на те, що і в цьому матчі обидві команди відзначаться забитими голами. Ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" – 1,84.

Однак варто додати, що на вихідних "Манчестер Юнайтед" не зумів забити у ворота "Челсі". Гра закінчилася внічию 0:0.