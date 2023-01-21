Финал преданности: Манчестер Юнайтед может подписать хрустального немца из Дортмунда

Манчестер Юнайтед нацелился на подписание немецкого футболиста, посвятившего 11 лет карьеры одному клубу. Игрок может добраться "красным дьяволам" бесплатно

Английский коллектив нацелен на приобретение Марко Ройса. Сам главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг заинтересован в сделке с игроком.

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Агенты Ройса уже посещали манчестерское дерби, где и встретились с Тэн Хагом. Контракт немецкого полузащитника с Боруссией завершается летом 2023 года, поэтому у английского коллектива есть все шансы подписать Ройса даром. Марк в Дортмунде получает 12 миллионов евро в год.

Позиция Ройса пока не разглашается. Неизвестно решит ли игрок покинуть родную Германию, выберет ли подвергнуть статус преданного игрока и завершить карьеру в Дортмунде. Также у 33-летнего игрока частые проблемы с травмами, из-за которых он неоднократно вылетал на долгий срок, а еще и пропускал большие турниры.

Карьера Марко Ройса