МЮ довел Фердинанда
Ливерпуль 24 октября разбил Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" со счетом 5: 0. "Мерсисайдцы" забили 5 голов за 60 минут поединка.
Как это было Ливерпуль смешал с грязью Манчестер Юнайтед, разорвав Роналду и Ко со счетом 5:0: видео
Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд сообщил, что попал в больницу во время матча 9-го тура АПЛ.
Экс-футболист отметил, что попал в больницу через 60 минут в матче Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Эти 60 минут отправили меня в отделение неотложной помощи. Черт побери,
– написал Фердинанд.
Фердинанд в больнице / Фото twitter.com/rioferdy5
- Манчестер Юнайтед впервые в истории АПЛ завершил первый тайм, проигрывая 4 гола. После перерыва Ливерпуль забил еще один гол, а хозяева доигрывали матч в меньшинстве после удаления Поля Погба.
- Мохаммед Салах забил три гола и стал первым футболистом, который оформил хет-трик в ворота МЮ на "Олд Траффорд". Для наставника Ливерпуля эта победа стала юбилейной 200-й во главе команды.