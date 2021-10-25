МЮ довел Фердинанда

Ливерпуль 24 октября разбил Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" со счетом 5: 0. "Мерсисайдцы" забили 5 голов за 60 минут поединка.

Как это было Ливерпуль смешал с грязью Манчестер Юнайтед, разорвав Роналду и Ко со счетом 5:0: видео

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд сообщил, что попал в больницу во время матча 9-го тура АПЛ.

Экс-футболист отметил, что попал в больницу через 60 минут в матче Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Эти 60 минут отправили меня в отделение неотложной помощи. Черт побери,

– написал Фердинанд.

Фердинанд в больнице / Фото twitter.com/rioferdy5