Манчестер Юнайтед – Фулгем 1:0

Гол: Зіркзе, 87

"Червоні дияволи" провели активно трансферну кампанію, яка досі триває. Вони підписали чотирьох зіркових новачків і троє з них з'явилися на полі "Олд Траффорд" уже в першому турі, пише 24 Канал.

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Манчестер Юнайтед вирвав перемогу наприкінці матчу

У стартовому складі знайшлось місце для Мазрауї, який за декілька днів до матчу приєднався до команди. Зіркзе ж і Де Лігт залишилися на лаві запасних, проте вийшли на заміну у другому таймі.

Старт поєдинку видався доволі кволим від обох команд, після чого гості організували декілька швидких атак. Найяскравішими моментами на початку гри стали прохід по флангу Адами Траоре та дальній удар від Кенні Тете.

Проте ближче до середини першого тайму господарі перехопили ініціативу та мали два хороші шанси забити гол після помилок на власній половині поля з боку "дачників". Обидва шанси були у Бруну Фернандеша, який розпочав гру на позиції центрального форварда, але в обох випадках Фулгем рятував Бернд Лено.

Друга половина зустріч розпочалася за схожим сценарієм з першою, де глядачі знову стали свідками активності від команди да Сілви, яка при цьому не трансформувалася в небезпечні моменти. Манчестер Юнайтед відповідав контратаками, які виглядали досить гостро й одна з них мала всі шанси закінчитися взяттям воріт, проте Мейсон Маунт не зміг переграти воротаря Фулгема.

На 60-й хвилині на полі з'явився ще один новачок "червоних дияволів" Джошуа Зіркзе, який вийшов на звичну для нього позицію центрального нападника, а Бруну Фернандеш опустився на позицію десятки. Саме поява нідерландця стала ключовою у цій грі.

Наприкінці матчу розпочалися справжні гойдалки із грою без центру поля. Долю поєдинку вирішив єдиний гол і його у свій актив записав саме новачок МЮ Зіркзе.

Спочатку Бруну Фернандеш красиво розвернувся на фланзі та продовжив атаку передачею на нідерландця, а той відпасував на фланг і побіг замикати потенційну подачу. Вона пішла саме в ту зону, куди й очікував Джошуа, і форвард у дотик відправив м'яч у дальній кут воріт.

Вже у компенсований час господарі могли подвоїти перевагу, але Гарначо не зміг забити вже фактично у порожні ворота після передачі Решфорда.

Дивіться відеоогляд матчі Манчестер Юнайтед – Фулгем

Цікаво. Цей результат дозволив Манчестер Юнайтед утримувати пальму першості за кількістю перемог у перших турах АПЛ. У "червоних дияволів" таких уже 22, а в найближчого переслідувача Челсі – 20.

Зазначимо, що у другому турі Манчестер Юнайтед на виїзді зустрінеться з Брайтоном, а Фулхем вдома прийматиме Лестер. Обидва матчі відбудуться 24 серпня.