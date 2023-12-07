Ассист от Мудрика не помог: Челси заслуженно уступил Манчестер Юнайтед – видеообзор

Команда Маурисио Почеттино по игре выглядела куда хуже "красных дьяволов", однако могла рассчитывать на ничью. Впрочем, дубль Мактоминея позволил МЮ праздновать победу.

Манчестер Юнайтед – Челси 2:1

Голы: Мактоминей, 19, 69 – Палмер, 45.

В АПЛ на этой неделе проходят матчи 15 тура. Центральная встреча прошла на Олд Траффорд, где местный Манчестер Юнайтед принимал Челси, пишет 24 канал.

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Обе команды неудачно уходят в этом сезоне. МЮ проваливает группу в Лиге чемпионов, а в чемпионате отстал от топ-четверки. Челси же вообще застрял в середине таблицы.

С первых минут в составе "синих" вышел Михаил Мудрик. Впрочем, в первом тайме манкунианцы были более активными. Уже на 9-й минуте Фернандеш должен был открывать счет с пенальти, но Санчес парировал выстрел.

Но уже в середине тайма МЮ забил усилиями Мактоминея. Игра шла под полным контролем хозяев, но перед перерывом Челси смог реализовать одну из немногих своих контратак.

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Мудрик отдал красивый разрезной пас на Палмера и тот хитро пробил из-под защитника. Для украинца это уже третье результативное действие этого сезона, ранее Михаил забил два гола.

После перерыва Юнайтед продолжил доминировать, когда лондонцы отражались. В конце концов "красные дьяволы" забили победный гол. Дубль оформил Мактоминей, который головой запер навес от Гарначо.

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Для Манчестера это четвёртая победа в АПЛ за последние 5 игр. Подопечные тен Хага поднимаются на 6-е место, но уже в четверг его себе может вернуть Ньюкасл. В свою очередь, Челси еще больше застревает в середине таблицы на десятой позиции.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Челси: