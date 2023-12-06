Александр Зинченко считается основным левым защитником для Арсенала. Впрочем, у украинца серьезная конкуренция на этой позиции, ведь есть еще трое претендентов на нее.

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Речь о Юрьене Тимбере, Такехиро Томиясу и Якубе Кивиоре. Нидерландец пришел летом, но из-за серьезной травмы выбыл вплоть до апреля 2024 года.

Теперь же тренер Арсенала Микель Артета сообщил о повреждениях у Томиясу. 25-летний японец травмировал икроножную мышцу во время игры против Вулверхэмптона в минувшую субботу.

На игру против Лутона во вторник Такехиро уже был недоступен. Как сообщают британские СМИ, японскому защитнику понадобится месяц для восстановления. Отметим, что Томиясу является универсальным защитником, поскольку может сыграть как направо, так и налево.

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Именно справа футболист чаще всего и играл в Артеты, параллельно с Зинченко. В текущем сезоне японец провел 19 матчей, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Напомним, что Арсенал является действующим лидером АПЛ, опережая Ливерпуль на 5 баллов (у мерсисайдцев игра в запасе). Также "канониры" досрочно выиграли группу Лиги чемпионов и обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.