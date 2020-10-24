В субботу, 24 октября, "Манчестер Юнайтед" принимает "Челси" в матче 6 тура английской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.

Во вторник в Лиге чемпионов "красные дьяволы" неожиданно обыграли ПСЖ 2:1 в столице Франции. Уже ходили слухи, что кресло под Сульшером серьезно шатается, особенно после разгрома от "Тоттенхэма" 1:6, как "МЮ" одержал две уверенные победы в следующих матчах, пишет 24 канал.

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Примечательно, что в этом сезоне в гостях "Ман Юнайтед" выступает лучше, чем на своем поле. Все пять побед на полях соперников, а в родных стенах в АПЛ два поражения.

"Челси" также свой матч Лиги чемпионов провел во вторник. На "Стэмфорт Бридж" играли подопечные Лэмпарда и расписали невзрачную нулевую ничью с "Севильей". В двух последних матчах не могут победить "синие", ранее в чемпионате была ничья с "Саутгемптоном". В том поединке лондонцы заметно доминировали и вели в счете 2:0, затем 3:2, но на последних минутах упустили победу.

Манчестер Юнайтед – Челси: онлайн-трансляция