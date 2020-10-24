У суботу, 24 жовтня, "Манчестер Юнайтед" приймає "Челсі" у матчі 6 туру англійської Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

У вівторок в Лізі чемпіонів "червоні дияволи" несподівано обіграли ПСЖ 2:1 в столиці Франції. Вже ходили чутки, що крісло під Сульшером серйозно хитається, особливо після розгрому від "Тоттенхема" 1:6, як "МЮ" здобув дві впевнені перемоги в наступних матчах, пише 24 канал.

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Примітно, що в цьому сезоні в гостях "Ман Юнайтед" виступає краще, ніж на своєму полі. Всі п'ять перемог на полях суперників, а в рідних стінах в АПЛ дві поразки.

"Челсі" також свій матч Ліги чемпіонів провів у вівторок. На "Стемфорт Брідж" грали підопічні Лемпарда і розписали непоказну нульову нічию з "Севільєю". У двох останніх матчах не можуть перемогти "сині", раніше в чемпіонаті була нічия з "Саутгемптоном". У тому поєдинку лондонці помітно домінували і вели в рахунку 2:0, потім 3:2, але на останніх хвилинах втратили перемогу.

Манчестер Юнайтед – Челсі: онлайн-трансляція