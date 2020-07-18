"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" 19-го липня поборються за другу путівку до 1/2 фіналу Кубка Англії. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів потрапити у фінал.

Манчестер Юнайтед – Челсі: прогноз

У сезоні 2019/2020 шляхи клубів перетиналися тричі: МЮ переміг "синіх" у чемпіонаті із загальним результатом 6:0, а в Кубку англійської ліги завдав поразки 2:1. Про це повідомляє 24 канал.

Очевидно, що "аристократи" прагнуть взяти реванш за три поспіль поразки. Однак "червоні дияволи" перебувають у хорошій формі, тому футболістам "Челсі" буде важко.

Дивіться також: "Вест Хем" з Ярмоленком здолав "Вотфорд" і майже зберіг прописку в АПЛ: відео

Прогноз Favbet

Фахівці називають фаворитом поєдинку "Манчестер Юнайтед". Їх перемогу в основний час оцінили коефіцієнтом 2,40.

Якщо ж команді Френка Лемпарда вдасться перемогти в основний час – коефіцієнт 2,95. Нічия в основний час – 3,35.

Також Favbet пропонує ставку на те, хто вийде у фінал. Прохід "Манчестер Юнайтед" у вирішальний матч Кубка Англії оцінений коефіцієнтом 1,74. Якщо ж це зробить "Челсі" – коефіцієнт 2,10.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet фанатам футболу пропонують спрогнозувати, який футболіст відзначиться голом.

Справжнім жахом для оборонців "Челсі" є Маркус Решфорд, який за три матчів забив три голи.

Черговий гол таланта МЮ у ворота "Челсі" оцінений коефіцієнтом 2,95. У таборі "синіх" експерти виділяють Таммі Абрахама. Його гол у поєдинку оцінений коефіцієнтом 3,05.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" відбудеться 19-го липня. Початок гри о 20:00.