Манчестер Юнайтед – Челсі 4:1

Голи: Каземіро, 6, Марсьяль, 45+6, Фернандеш, 73 (з пен), Рашфорд, 78 – Фелікс, 89.

Господарі поля програли гонку за чемпіонство, але ще не гарантували собі місце в ЛЧ на наступний сезон. У грі проти невмотивованого Челсі манкуніанці сподівалися здобути жадану путівку, пише 24 Канал.

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Тотальна перевага МЮ

Головний тренер "синіх" Френк Лемпард місце в основі довірив Михайлу Мудрику, сподіваючись, що нарешті українського вінгера "прорве". Проте героями поєдинку стали футболісти господарів поля. Вже на 6-й хвилині матчу бразильський хавбек МЮ Каземіро ефектним голом відкрив рахунок.

Невдалий початок сплутав карти підопічним Лемпарда, які ніяк не могли вразити ворота де Хеа. Наприкінці першої 45-хвилинки Михайло Мудрик завдяки індивідуальним діям спробував загострити гру, але захисник манкуніанців нейтралізував небезпеку. А вже у компенсований час Манчестер Юнайтед подвоїв перевагу завдяки зусиллям Антоні Марсьяля.

У другому таймі Лемпард дав ще трохи ігрового часу Мудрику, але після змарнованої нагоди пробити Де Хеа замінив українця на Пулішича.

Проте це не допомогло "синім" переломити хід поєдинку. Ба більше, "дияволи" ще двічі вразили ворота Кепи Аррісабалаги. Спочатку Бруну Фернандеш реалізував пенальті, а за кілька хвилин Маркус Рашфорд реалізував вихід сам на сам.

в кінці зустрічі підопічні Лемпарда змогли відквитати один гол. Результативний удар на свій рахунок записав Жоау Фелікс.

У підсумку арбітр зафіксував перемогу підопічних Еріка тен Хага з рахунком 4:1.

За тур до завершення чемпіонату Манчестер Юнайтед займає 3 місце в таблиці АПЛ та гарантував собі путівку в ЛЧ.

Лондонський Челсі залишився на 12-й сходинці.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Челсі