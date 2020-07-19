"Челси" разгромил "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка Англии: видео
19 июля "Манчестер Юнайтед" разыграл с "Челси" вторую путевку в финал Кубка Англии.
Манчестер Юнайтед – Челси 1:3
Голы: Фернандеш, 86 (пен.) – Жиру, 45, Маунт, 46, Магуайр, 74 (авт.)
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Первый тайм на "Уэмбли" завершился на 11-й компенсированной минуте голом нападающего "Челси" Жиру. После перерыва лондонцы продолжили забивать. Маунт удвоил преимущество "Челси".
Третий мяч "Челси" забил с помощью рикошета от Магуайр, на что соперники ответили лишь точным пенальти в исполнении Фернандеша. Лондонский клуб вышел в финал Кубка.
В финале команда Фрэнка Лэмпарда сыграет в лондонском дерби против "Арсенала". В первом полуфинале "канониры" неожиданно выбили из турнира "Манчестер Сити".
Манчестер Юнайтед – Челси видеообзор
- Финал сыграют 1 августа во Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- Самым титулованным клубом в Кубке Англии является "Арсенал" – 13 побед.
- Действующий обладатель трофея – "Манчестер Сити" (6 побед в целом).