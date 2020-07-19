19 липня "Манчестер Юнайтед" розіграв з "Челсі" другу путівку у фінал Кубка Англії.

Манчестер Юнайтед – Челсі 1:3

Голи: Фернандеш, 86 (пен.) – Жиру, 45, Маунт, 46, Магуайр, 74 (авт.)

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Перший тайм на "Вемблі" завершився на 11-й компенсованій хвилині голом нападника "Челсі" Жиру. Після перерви лондонці продовжили забивати. Маунт подвоїв перевагу "Челсі".

Відео голу Жиру

Відео голу Маунта

Третій м'яч "Челсі" забив за допомогою рикошету від Магуайр, на що суперники відповіли лише влучним пенальті у виконанні Фернандеша. Лондонський клуб вийшов у фінал Кубка.

Відео автоголу Магуайра

Відео голу Фернандеша

У фіналі команда Френка Лемпарда зіграє у лондонському дербі проти "Арсенала". У першому півфіналі "каноніри" несподівано вибили з турніру "Манчестер Сіті".