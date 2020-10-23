Поединок "Манчестер Юнайтед" –"Челси" состоится в субботу, 24 октября. Начало игры в 19:30, сообщает 24 канал. @media (max-width: 640px) { .mobileBrandingPlace { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBrandingPlace1438354 { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBranding { margin: 0 !important; } } Кстати "Манчестер Юнайтед" вырвал победу над ПСЖ в Лиге чемпионов видео Манчестер Юнайтед –Челси где смотреть Английские матчи в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV. "Манчестер Юнайтед" нестабиленна старте сезона. Команда Уле Гуннара Сульшерра одержала две победы и потерпела два поражения. Не лучше дела у "Челси", который выиграл два поединка, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. На неделе обе команды сыграли в Лиге чемпионов. МЮ победил ПСЖ, а "Челси" поделил очки с "Севильей".