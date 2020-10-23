Поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок гри о 19:30, повідомляє 24 канал. @media (max-width: 640px) { .mobileBrandingPlace { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBrandingPlace1438349 { padding-bottom: 56.21%; z-index: 9; margin: 10px 0; } #mobileBranding { margin: 0 !important; } } До речі:"Манчестер Юнайтед" вирвав перемогу над ПСЖ у Лізі чемпіонів: відео Манчестер Юнайтед – Челсі де дивитися Англійські матчі в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV. "Манчестер Юнайтед" нестабільний на старті сезону. Команда Уле Гуннара Сульшерра здобула дві перемоги та зазнала двох поразок. Не кращі справи у "Челсі", який виграв два поєдинки, двічі зіграв унічию та зазнав однієї поразки. На тижні обидві команди зіграли в Лізі чемпіонів. МЮ здолав ПСЖ, а "Челсі" поділив очки із "Севільєю".