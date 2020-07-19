"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" склали другу пару півфіналістів Кубка Англії. Їх матч відбудеться в неділю, 19 липня.

Попри те, що "Манчестер Юнайтед" вказаний господарем цього матчу, сама гра відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Правда без глядачів, і розпочнеться о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 канал.

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Це буде четверта зустріч цих команд у цьому сезоні. У трьох попередніх сильнішими виявлялися саме гравці МЮ. Вони двічі перемогли у чемпіонаті, і ще один раз – в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Загалом "МанЮнайтед" має хорошу статистику в матчах проти "Челсі" – чотири перемоги в шести останніх матчах. Востаннє "аристократи" перемагали "Манчестер Юнайтед" у травні 2018 року. Правда це був фінал Кубка Англії, тож "Челсі" здобув трофей.

Де дивитися матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі"

Гру топових команд Англії можна буде подивитися і в Україні. Права на показ турніру належить транслятору Setanta Sport. Канал доступний як у кабельних мережах, так і онлайн. Офіційно та легально переглянути матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" можна на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.