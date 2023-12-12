Во вторник, 12 декабря, в Лиге чемпионов начнутся матчи последнего тура групповой стадии. Центральной встречей станет битва между Манчестер Юнайтед и Баварией. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Мюнхенцы гарантировали себе проход в плей-офф с первого места. А вот МЮ находится в затруднительном положении. Команда идет последней, в одном балле позади Копенгагена и Галатасарая.

Подопечных тэн Хага устроит только победа над Баварией и ничья в столице Дании. Ничья же может гарантировать МЮ выход в Лигу Европы, но только при поражении Копенгагена в параллельной игре.

Смотреть онлайн матч Манчестер Юнайтед – Бавария на Украине можно будет на платформе Megogo и Volia TV. Сайт 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед – Бавария. Здесь также будут опубликованы голы матча, а по окончании – видеообзор всей игры