В воскресенье, 1 ноября, "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Арсеналу" в матче 7 тура АПЛ. Букмекеры определили победителя этого матча.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз

"Красные дьяволы" в прошлом туре АПЛ сыграли вничью с "Челси" на своем поле (0:0). Команда Сульшера опустилась на 15-е место в турнирной таблице, но имеет игру в запасе, пишет 24 канал.

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МЮ продолжил свою безвыигрышную серию на "Олд Траффорд" в АПЛ до 5 матчей (3 ничьи и 2 поражения). Стоит отметить, что МЮ впервые с сезона-1972/73 не смог выиграть в 3 первых домашних матчах АПЛ (1 ничья и 2 поражения). В ЛЧ команда из Манчестера стартовала уверенно – 2 победы. Команда Сульшера обыграла на выезде ПСЖ (2:1) и разгромила дома "РБ Лейпциг" (5:0).

В двух последних матчах чемпионата лондонцы проиграли на выезде "Манчестер Сити" (0:1) и дома "Лестеру" (0:1). За этот и прошлый сезоны АПЛ "канониры" лишь второй раз проиграли в 2-х турах подряд. А не забила команда в 2-х поединках АПЛ подряд впервые с декабря прошлого года.

На выезде "Арсенал" в предыдущих 14-х матчах АПЛ получил лишь 3 победы (5 ничьих и 6 поражений). В ЛЕ "Арсенал" после 2-х стартовых туров набрал 6 очков. Команда Микеля Артета обыграла австрийский "Рапид" (2:1) и ирландский "Дандолк" (3:0).

Манчестер Юнайтед – Арсенал: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают существенное преимущество хозяевам матча. На победу МЮ стоит коэффициент 2,12, а вот победу "Арсенала" оценили в 3,7. Ничья же в этом матче также возможна – 3,85. Отметим, на этот матч в Marathonbet нулевая маржа.

Счет матча скорее всего откроет "Манчестер Юнайтед" – 1,77. А на то, что первыми в матче отметятся гости – 2,41.

Специалисты отдают лучший коэффициент для результативного удара в промежутке матча от 1-26 минуты – 1,93.

Эксперты оценили последний гол во встрече от МЮ в 1,78. А на то, что точку в матче поставят "канониры" – 2,4. На то, что обе команды забьют, но победят хозяева стоит коэффициент – 3,76. На аналогичный показатель, но успех будет праздновать "Арсенал" – 6.

Победа МЮ в один гол оценена в 3,95, а такая же победа "канониров" – 5,45.