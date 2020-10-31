У неділю, 1 листопада, "Манчестер Юнайтед" протистоятиме "Арсеналу" у матчі 7 туру АПЛ. Букмекери визначили переможця цього матчу.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз

"Червоні дияволи" в минулому турі АПЛ зіграли внічию з "Челсі" на своєму полі (0:0). Команда Сульшера опустилася на 15-е місце в турнірній таблиці, але має гру в запасі, пише 24 канал.

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МЮ продовжив свою безвиграшну серію на "Олд Траффорд" в АПЛ до 5 матчів (3 нічиї і 2 поразки). Варто відзначити, що МЮ вперше з сезону-1972/73 не зміг виграти в 3 перших домашніх матчах АПЛ (1 нічия і 2 поразки). В ЛЧ команда з Манчестера стартувала впевнено – 2 перемоги. Команда Сульшера обіграла на виїзді ПСЖ (2:1) і розгромила вдома "РБ Лейпциг"(5:0).

У двох останніх матчах чемпіонату лондонці програли на виїзді "Ман Сіті" (0:1) і вдома "Лестеру" (0:1). За цей і минулий сезони АПЛ "каноніри" лише вдруге програли в 2-х турах поспіль. А не забила команда в 2-х поєдинках АПЛ поспіль вперше з грудня минулого року.

На виїзді "Арсенал" у попередніх 14-х матчах АПЛ здобув лише 3 перемоги (5 нічиїх і 6 поразок). В ЛЄ "Арсенал" після 2-х стартових турів набрав 6 очок. Команда Мікеля Артети обіграла австрійський "Рапід" (2:1) та ірландський "Дандолк" (3:0).

Манчестер Юнайтед – Арсенал: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet віддають суттєву перевагу господарям матчу. На перемогу МЮ стоїть коефіцієнт 2,12, а от звитягу "Арсеналу" оцінили у 3,7. Нічия ж у цьому матчі також можлива – 3,85. Зазначимо, на цей матч у Marathonbet нульова маржа.

Рахунок матчу швидше за все відкриє "Манчестер Юнайтед" – 1,77. А на те, що першими у матчі відзначаться гості – 2,41.

Фахівці віддають найкращий коефіцієнт для результативного удару у проміжку матчу від 1-26 хвилини – 1,93.

Експерти оцінили останній гол у зустрічі від МЮ у 1,78. А на те, що крапку у матчі поставлять "каноніри" – 2,4. На те, що обидві команди заб'ють, але переможуть господарі стоїть коефіцієнт – 3,76. На аналогічний показник, але успіх святкуватиме "Арсенал" – 6.

Перемога МЮ в один гол оцінена у 3,95, а така ж звитяга "канонірів" – 5,45.