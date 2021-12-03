Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2

Голи: Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70 (п) – Сміт-Роу, 13, Едегор, 54

На початку поєдинку гості виглядали дещо активніше. Вже на 13-й хвилині матчу Арсенал відкрив рахунок завдяки Еміл Сміт-Роу.

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Сміт-Роу забив курйозний м’яч у ворота суперників, коли голкіпер МЮ Давід Де Хеа лежав на газоні після зіткнення з Фредом. Після підказки VAR головний арбітр вирішив зарахувати м’яч.

Наприкінці першого тайму господарям все ж таки вдалося відновити рівновагу, завдяки зусиллям Бруну Фернандеша.

Роналду встановив фантастичне досягнення

У другому таймі "дияволи" виглядали більш агресивно. За дві хвилини після перерви Кріштіану Роналду вивів МЮ вперед та забив свій 800-й гол у кар’єрі. Та радість для господарів тривала не довго, вже на 51-й хвилині Мартін Едегор зрівняв рахунок.

На 70-й хвилині МЮ здобув право на пенальті. Точний удар Роналду приніс "дияволам" перемогу – 3:2.

Завдяки цій перемозі "дияволи" перервали серію із трьох поєдинків без перемог у чемпіонаті Англії.

Манчестер Юнайтед набрав 21 очко та розмістився на 7 позиції турнірної таблиці АПЛ. Натомість в Арсеналу 23 очки та 5-е місце.

Відеоогляд матчу