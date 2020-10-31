Манчестер Юнайтед-Арсенал: где смотреть жаркий матч АПЛ
В воскресенье, 1 ноября "Манчестер Юнайтед" дома принимает "Арсенал" в 7-м туре АПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.
Поединок "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 1 ноября. Начало игры в 18:30. Об этом сообщает 24 канал.
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Матчи Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).
Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.
- "Красные дьяволы" в 6-м туре сыграли в "сухую" ничью против "Челси". Подопечные Сульшера располагаются в таблице крайне далеко от лидерских позиции – 15-е место. Их серия без побед на "Олд Траффорд" уже составляет 5 матчей.
- В последних двух встречах "челси" проиграли на выезде "Мансити" 0:1 и "Лестеру" с аналогичным счетом. На выезде "Арсенал" в предыдущих 14-ти встречах АПЛ одержали лишь три победы. Команда Артеты находится несколько выше в турнирной таблице-14-я строчка, в их активе 9 очков.
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