Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитись спекотний матч АПЛ
У неділю, 1 листопада "Манчестер Юнайтед" вдома приймає "Арсенал" у 7-му турі АПЛ. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.
Поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" відбудеться у неділю, 1 листопада. Початок гри о 18:30. Про це повідомляє 24 канал.
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Матчі Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).
Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.
- "Червоні дияволи" у 6-му турі зіграли у "суху" нічию проти "Челсі". Підопічні Сульшера розташовуються у таблиці вкрай далеко від лідерських позиції – 15-те місце. Їх серія без перемог на "Олд Траффорд" вже складає 5 матчів.
- В останніх двох зустрічах "лондонці" програли на виїзді "МанСіті" 0:1 та "Лестеру" з аналогічним рахунком. На виїзді "Арсенал" у попередніх 14-ти зустрічах АПЛ здобули лише три перемоги. Команда Артети перебуває дещо вище у турнірній таблиці – 14-та сходинка, у їх активі 9 очок.
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