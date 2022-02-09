Мама Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку сборной Португалии

Мама футболиста Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру встретилась с Папой Римским Франциском. И сделала ему подарок.

В среду, 9 февраля, Мария Долорес Авейру прибыла в Ватикан. Там она получила возможность встретиться с понтификом.

В то же время Роналду показал худшую личную статистику за последние 11 лет: он не забивал в 2022 году

Во время встречи с Франциском она подарила ему футболку сборной Португалии с именем Роналду.

Это не первый раз, когда Папа Римский получает футболки известных людей. В свое время представители французского ПСЖ подарили ему футболку с автографом Месси. Впоследствии аргентинский футболист в ответ получил футболку от Папы Римского с его автографом.