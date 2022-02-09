Неудачная серия Роналду

8 февраля 2022 года Манчестер Юнайтед сыграл на выезде с Бернли – командой, занимающей последнее место в турнирной таблице АПЛ. Матч закончился вничью 1:1.

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Роналду в этом матче вышел на поле на 68-й минуте при ничейном счете. Но принести победу "красным дьяволам" не сумел.

Таким образом уже пятую игру подряд португалец покидает поле без забитых голов. В последний раз он забивал в ворота того же Бернли, но в домашнем матче, 30 декабря 2021 года. Поэтому в 2022 году он пока голов не забивал.

Такая длительная серия без забитых голов с Роналду произошла впервые за более 11 лет. Последний раз это было больше 11 лет назад, когда он не забивал в пяти матчах подряд за Реал в мае – августе 2010 года.

При этом Роналду имел возможность прервать эту неудачную серию. 4 февраля 2022 года МЮ на своем поле принимал Мидлсбро в 1/16 финала Кубка Англии. На 20-й минуте хозяева поля получили право на пенальти. Но Роналду с отметки промахнулся. Сам матч в основное время закончился вничью. В дополнительное время тоже победителя не определили. Так что все решилось в серии пенальти. На этот раз Роналду забил, но Эланга пробил выше ворот, и МЮ вылетел из турнира.