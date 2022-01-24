Гобийяр: Месси – человек веры

Представитель Ватикана заверил, что Папа Римский не только подписал футболку игроку ПСЖ, но и благословил Месси этим жестом.

К слову Папа Римский получил футболку Месси из ПСЖ: фото

Сегодня я подарил Лионелю Месси первую официальную футболку Ватикана, подписанную папой Франциском, с его благословения. Месси – человек веры, он рассказал мне, насколько важен ему этот жест. Мы помолились вместе,

– написал Гобийяр в своем твитере.



Месси рядом с Эммануэлем Гобийяром / Фото из твитера Эммануэля Гобийяра

Также Эммануэль Гобийяр является представителем Ватикана на Олимпиаде-2024 в Париже.



Папа Римский благословил аргентинского футболиста / Фото из твитера Эммануэля Гобийяра

В октябре премьер-министр Франции подарил Папе Римскому футболку с автографом аргентинского футболиста.