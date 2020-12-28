Мама украинского боксера Евгения Хитрова (20-2, 17 КО) позвонила спортсмену прямо во время интервью и отругала за использование нецензурной лексики.

Наш соотечественник не сдерживал эмоций, общаясь со своим коллегой Виктором Ялымовым из Молдовы в прямом эфире в Инстаграме.

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В какой-то момент связь с Хитровым прервалась, а после восстановления разговора Евгений признался, что это произошло из-за его мамы, которая позвонила и попросила его не использовать брань.

Украинский лев "пообещал, что теперь будет вести себя более прилично, поскольку "маму нужно слушать".

Видео смешного эпизода (смотрите на 20:20)

Что известно о Хитрове

32-летний Хитров в 2011 году завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу в весовой категории до 75 кг. В 2013 году украинец начал профессиональную карьеру.

Всего он провел 22 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения. Владеет титулом WBC United States (USNBC) во втором среднем весе.