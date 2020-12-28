Мама українського боксера Євгена Хитрова (20-2, 17 КО) зателефонувала спортсмену прямо під час інтерв'ю і вилаяла за використання нецензурної лексики.

Наш співвітчизник не стримував емоцій, спілкуючись зі своїм колегою Віктором Ялимовим з Молдови в прямому ефірі в інстаграмі.

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У якийсь момент зв'язок з Хитровим перервався, а після відновлення розмови Євген зізнався, що це сталося через його маму, яка подзвонила і попросила його не використовувати лайку. "

Український лев" пообіцяв, що тепер буде вести себе пристойніше, оскільки "маму потрібно слухати".

Відео кумедного епізоду (дивіться на 20:20)

Що відомо про Хитрова

32-річний Хитров в 2011 році завоював золоту медаль чемпіонату світу з боксу у ваговій категорії до 75 кг. У 2013 році українець почав професійну кар'єру.

Всього він провів 22 бої, в яких здобув 20 перемог і зазнав дві поразки. Володіє титулом WBC United States (USNBC) у другій середній вазі.