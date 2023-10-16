Во вторник сборная Украины проведет свой предпоследний матч в рамках квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва отыграет на выезде против аутсайдера группы Мальты.

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Накануне игры в Та-Кале наставник "сине-желтых" провел пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов. Ребров рассказал о кадровой ситуации в команде.

К сожалению, Малиновский не сможет принять участие во встрече, потому что имеет три желтые карточки. Возобновился и начал работать в общей группе Денис Попов. Все игроки восстанавливаются и готовы к поединку. Что касается Русина – посмотрим, сегодня еще тренировки. Но я благодарен Назарию, он профессионал, работает, нет вопросов. Вызов в сборную для него – большое уважение. Он работает вместе со всеми ребятами, завтра имеет шанс появиться в составе,

– заявил Сергей Станиславович.

Также тренер прокомментировал игру сборной Мальты. Ребров вспомнил, как тяжело в июне Украине далась победа над "красно-белыми". Тогда наша команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Цыганкова с пенальти.

Я считаю, что мальтийцы играли открыто и в первом матче, пытались создать моменты, имели их достаточно в первом тайме. Мы должны быть очень сконцентрированными, впереди важна игра. Так же важна, как и с Северной Македонией. Я уверен, что все игроки понимают, каким будет матч. Он будет сложным, таким же, как и в Словакии. Поэтому мы готовимся очень серьезно,

– подытожил Ребров.

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Напомним, что "сине-желтые" делят с Италией второе место в группе С, имея по 10 очков. У лидера квинтета Англии на три балла больше, при том что Украина сыграла на матч больше прямых конкурентов.

Напрямую на чемпионат Европы выходят две лучшие сборные каждой из групп. Если Украина окажется ниже, то может попасть в стыковые матчи. Для этого нужно, чтобы хотя бы одна из четырех следующих сборных вышла на Евро напрямую: