У вівторок збірна України проведе свій передостанній матч в рамках кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва відіграє на виїзді проти аутсайдера групи Мальти.

До теми Жодного шансу для Мальти: Україна має бити карлика із заплющеними очима заради виходу на Євро

Напередодні гри у Та-Калі наставник "синьо-жовтих" провів пресконференцію, відповівши на питання журналістів. Ребров розповів про кадрову ситуацію в команді.

На жаль, Маліновський не зможе взяти участь у зустрічі, бо має три жовті картки. Відновився й почав працювати в загальній групі Денис Попов. Усі гравці відновлюються та готові до поєдинку. Щодо Русина – подивимося, сьогодні ще є тренування. Але я вдячний Назарію, він професіонал, працює, немає питань. Виклик до збірної для нього – велика повага. Він працює разом з усіма хлопцями, завтра має шанс з’явитися у складі,

– заявив Сергій Станіславович.

Також тренер прокоментував гру збірної Мальти. Ребров пригадав, як важко у червні Україні далась перемога над "червоно-білими". Тоді наша команда виграла з рахунком 1:0 завдяки голу Циганкова з пенальті.

Я вважаю, що мальтійці грали відкрито й у першому матчі, намагалися створити моменти, мали їх достатньо в першому таймі. Ми повинні бути дуже сконцентрованими, попереду важлива гра. Така сама важлива, як і з Північною Македонією. Я впевнений, усі гравці розуміють, яким буде матч. Він буде складним, таким самим, як і в Словаччині. Тому ми готуємося дуже серйозно,

– підсумував Ребров.

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Нагадаємо, що "синьо-жовті" ділять з Італією другу сходинку в групі С, маючи по 10 очок. В лідера квінтету Англії на три бали більше, при тому що Україна зіграла на матч більше за прямих конкурентів.

Напряму на чемпіонат Європи виходять дві найкращі збірні кожної з груп. Якщо ж Україна опиниться нижче, то може потрапити в стикові матчі. Для цього потрібно, щоб хоча б одна з чотирьох наступних збірних вийшла на Євро напряму:

Ізраїль

Боснія і Герцеговина

Сербія

Фінляндія