Забавный автогол в конце тайма: украинцы сравняли счет в матче против Мальты - видео
17 октября 2023, 22:42Читати новину українською
Подопечные Сергея Реброва в конце первого тайма сумели сравнять счет в матче. В этом им помогли хозяева поля.
Сборная Украины провалила дебют матча, пропустив гол из-за собственных ошибок в защите. Однако в конце первого тайма "сине-желтые" сумели отыграться, пишет 24 Канал.
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Преимущество в классе подопечных Сергея Реброва сказалось на 38-й минуте матча. Георгий Судаков на левом фланге обыграл соперника и нанес удар, который шел мимо ворот.
Игрок сборной Мальты Камендзули пытался выбить неудачный удар хавбека Шахтера, но поскользнулся и отправил мяч в свои ворота. Благодаря забавному автоголу украинцы сравняли счет во встрече.
Видео автогола Камендзули