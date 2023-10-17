Украина против Мальты: в какой форме соперники сыграют матч квалификации к Евро-2024

Во вторник, 17 октября, подопечные Сергея Реброва в своем седьмом матче отбора к чемпионату Европы-2024 встретятся со сборной Мальты. Соперник является аутсайдером группы, так что "сине-желтых" устроит только победный счет.

Игра состоится на главной арене Мальты на Национальном стадионе в поселке Та-Кали. Соперники уже встречались в матче первого круга и тогда в очень непростом матче сборная Украины победила со счетом 1:0.

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Украина будет играть в выездных цветах

Накануне матча сборная Украины понесла две потери. Из-за повреждения игру пропустит Сергей Кривцов, а Руслан Малиновский не поехал с командой из-за перебора желтых карточек.

В финальную заявку также не попал неожиданно Тарас Степененко, о причинах такого решения тренерского штаба пока ничего не известно.

Тем временем соперники уже определились с цветом формы, в которой выйдут на игру. Полевые игроки сборной Украины сыграют в синем комплекте формы, а вратарь – в черном.



Форма сборной Украины на матч с Мальтой / УАФ

Сборная Мальты проведет поединок в красной форме, голкипер – в зеленой.



Форма сборной Мальты на матч с Украиной / УАФ

Напомним, что перед началом матча "сине-желтые" занимают третье место в группе с 10 набранными очками, а хозяева пока терпели лишь поражения в 6 встречах.

. Поединок между сборными Украины и Мальты состоится 17 октября в 21.45. На сайтебудет доступна текстовая трансляция. Официальный транслятор – Megogo и региональные каналы Суспільного.