Гра відбудеться на головній арені Мальти на "Національному" стадіоні в селищі Та-Калі. Суперники вже зустрічалися у матчі першого кола й тоді в дуже непростому матчі збірна України перемогла з рахунком 1:0.

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Україна гратиме у виїзних кольорах

Напередодні матчу збірна України зазнала двох втрат. Через пошкодження гру пропустить Сергій Кривцов, а Руслан Маліновський не поїхав з командою через перебір жовтих карток.

У фінальну заявку також не потрапив несподівано Тарас Степененко, про причини такого рішення тренерського штабу наразі нічого невідомо.

Тим часом суперники вже визначилися з кольорами форми, у яких вийдуть на гру. Польові гравці збірної України зіграють у синьому комплекті форми, а воротар – у чорному.



Форма збірної України на матч з Мальтою / УАФ

Збірна Мальти проведе поєдинок у червоній формі, а голкіпер – у зеленій.



Форма збірної Мальти на матч з Україною / УАФ

Нагадаємо, що перед початком матчу "синьо-жовті" посідають третє місце у групі з 10 набраними очками, а господарі поки зазнавали лише поразок у 6 зустрічах.

Довідка. Поєдинок між збірними України та Мальти відбудеться 17 жовтня о 21:45. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція. Офіційний транслятор – Megogo та регіональні канали Суспільного.