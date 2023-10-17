Игра состоится на главной арене Мальты на Национальном стадионе в поселке Та-Кали. Соперники уже встречались в матче первого круга и тогда в очень непростом матче сборная Украины победила со счетом 1:0.
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Украина будет играть в выездных цветах
Накануне матча сборная Украины понесла две потери. Из-за повреждения игру пропустит Сергей Кривцов, а Руслан Малиновский не поехал с командой из-за перебора желтых карточек.
В финальную заявку также не попал неожиданно Тарас Степененко, о причинах такого решения тренерского штаба пока ничего не известно.
Тем временем соперники уже определились с цветом формы, в которой выйдут на игру. Полевые игроки сборной Украины сыграют в синем комплекте формы, а вратарь – в черном.
Форма сборной Украины на матч с Мальтой / УАФ
Сборная Мальты проведет поединок в красной форме, голкипер – в зеленой.
Форма сборной Мальты на матч с Украиной / УАФ
Напомним, что перед началом матча "сине-желтые" занимают третье место в группе с 10 набранными очками, а хозяева пока терпели лишь поражения в 6 встречах.