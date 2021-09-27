Маловероятно, – промоутер прокомментировал возможность реванша Усик – Джошуа в Украине
27 сентября 2021 , 09:47Читати новину українською
Источник:Sky Sports
Украинский тяжеловес Александр Усик (19-0, 13 КО) по очкам победил Энтони Джошуа из Великобритании (24-2, 22 КО) и отобрал у него пояса чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
В контракте на бой прописан реванш. Промоутер Эдди Хирн заявил, что второй поединок может состояться в феврале.
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Местом же проведения промоутер, по достаточно понятным причинам, видит родную Великобританию.
"Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля. Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут самые большие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Британия наиболее вероятна", – сказал Хирн.
Усик победил Джошуа: что известно
- Встреча боксеров состоялась в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на переполненном стадионе Тоттенхэм. Поединок посетило более 60 тысяч зрителей.
- Александр Усик сенсационно одержал победу единогласным решением судей. Украинец полностью нейтрализовал сильные стороны соперника и забрал последние раунды боя.
- Александр только третий после братьев Кличко украинский чемпион мира в тяжелом весе. Также Усику удалось стать третьим боксером в истории, выигравшим чемпионские титулы в крузервейте и хэвивейте.