Маловероятно, – промоутер прокомментировал возможность реванша Усик – Джошуа в Украине

Украинский тяжеловес Александр Усик (19-0, 13 КО) по очкам победил Энтони Джошуа из Великобритании (24-2, 22 КО) и отобрал у него пояса чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В контракте на бой прописан реванш. Промоутер Эдди Хирн заявил, что второй поединок может состояться в феврале.

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Местом же проведения промоутер, по достаточно понятным причинам, видит родную Великобританию.

"Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля. Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут самые большие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Британия наиболее вероятна", – сказал Хирн.

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