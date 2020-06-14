13 червня "Мальорка" після карантину зіграла з "Барселоною" у матчі 28 туру Ла Ліги. Каталонці не залишили шансів господарям матчу.

Мальорка – Барселона 0:4

Голи: Відаль, 2, Брейтвейт, 37, Альба, 80, Мессі, 90+3

До теми Мальорка – Барселона: де дивитися матч чемпіонату Іспанії

Каталонська "Барселона" лідирує у чемпіонаті Іспанії. Вона випереджає мадридський "Реал" на два пункти, який є її "вічним" суперником. Тому команді Кіке Сетьєна потрібен успіх у матчі 28 туру.

"Мальорка" ж знаходиться у зоні вильоту. Команда посідає 18 сходинку із 20 команд чемпіонату. У її активі 25 очків. То ж "Мальорці" потрібна перемога у цій зустрічі. Проте, зробити це буде вкрай складно.

Тотальна перевага гостей

Цікаво, що команди грали під інтершум з відеогри "FIFA 20", який імітував присутність вболівальників на трибунах.

Із першої секунди каталонці почали контролювати хід поєдинку. "Барселоні" знадобилось дві хвилини, щоб відкрити рахунок на табло. Альба здійснив передачу верхом у штрафний майданчик, де Артуро Відаль зіграв головою на випередження та пробив по воротах суперника – 0:1. Це сьомий гол чилійця у сезоні.

Небезпечно пробивав Брейтвейт – м'яч пролетів поруч зі стійкою. Далі футболісти "Мальорки" вирішили нагадати про себе у матчі та спробували створити небезпечні моменти, але захист каталонців був готовий до таких атак.

На 15-й хвилині вперше гостро атакувала "Мальорка", захист "Барселони" перевів м'яч на кутовий. Але розіграш удару не призвів до небезпеки – Тер Штеген забрав м'яч у свої руки.

Швидка контратака вдалась господарям поля. Кубо обігрався із партнером по команді та пробив із дальньої дистанції – голкіпер нам місці.

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Небезпечний штрафний заробили футболісти господарів поля. Кубо неочікувано завдав удар низом, але Тер Штеген врятував команду від пропущеного голу.

На 37-й хвилині каталонцям вдалось збільшити рахунок матч. Мессі скинув м'яч головою на Брейтвейта, а той не роздумуючи пробив зльоту у ворота Рейни – 0:2. Суддя звернувся за допомогою до VAR. У нього виникли сумніви щодо гри рукою від Грізманна. Але переглянувши момент вказав на центр поля. Для данського футболіста, це дебютний результативний удар у футболці "Барселони".

Без шансів

Другий тайм відбувався за переваги та контролю "Барселони".

На початку другої частини гри небезпечний момент створили господарі матчу. Будімір отримав м'яч в центрі штрафного майданчика та сильно пробив у сторону воріт "Барселони" – м'яч пролетів біля стійки.

На 54-й хвилині зустрічі стався курйозний випадок. Матч відбувався за пустих трибун, але звідкілясь на поле вибіг вболівальник та встиг зробити селфі із Альбою. Фанат неабияк розвеселив футболістів матчу, які були здивовані появою вболівальника.

Гостро атакувала "Мальорка", невдало зіграв голкіпер каталонців, але господарі матчу не змогли вдало скористатись помилкою Тер Штегена.

"Мальорка" намагалась відіграти бодай один гол на табло. Удар за меж штрафного майданчика завдав Посо – м'яч пролетів в декількох метрах від воріт.

"Барселоні" вдалось збільшити рахунок до непристойного. Мессі віддав передачу на вільного Альбу, той вбіг у штрафний майданчик та не залишив шансів Рейні – 0:3.

Непогану відповідь створила "Мальорка". Джуніор спробував завдати хорошого удару – поруч зі стійкою.

На 90+3 хвилині Суарес відібрав у суперника м'яч, віддав передачу на Мессі, а той з під суперника завдав удар у ворота суперника – 0:4.

У підсумку рахунок матчу – 0:4 на користь каталонців.

Мальорка – Барселона відеоогляд матчу

"Барселона" збільшила свою перевагу над "Реалом" до п'яти пунктів. Мадридці свій матч проведуть вже сьогодні проти "Ейбару".

Футболістам "Мальорки" ж не вдалось вийти із зони вильоту.

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