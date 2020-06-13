В целом за встречу Лунин сделал четыре сейва и помог "Овьедо" удержаться над зоной вылета, пишет 24 канал.

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Безумный матч Лунина

Лунин провел второй сухой матч подряд. Добавим, что на 74-й минуте Лунин вытащил "мертвый" мяч, летевший в девятку.

Для 21-летнего украинца это было десятое появление в футболке "Овьедо".

В итоге ни одной из команд не удалось огорчить голкиперов. Счет матча 0:0.

"Овьедо" занимает 17-е место в Сегунде, опережая на одно очко "Депортиво", что находится в зоне вылета. В следующем туре 17 июня команда Лунина на своем поле встретится именно с "Депортиво".

В январе 2020 года на правах аренды Лунин перешел в "Овьедо", который выступает в испанской Сегунде. Срок аренды рассчитан до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу".

Ожидается, что после окончания арендного соглашения украинец вернется в мадридский "Реал", где станет дублером Куртуа в следующем сезоне.

"Овьедо" – "Понферрадина" обзор матча: