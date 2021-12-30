Мало времени и много работы, – Григорчук про свое легендарное возвращение в Черноморец
Источник:Tribuna.com
В четверг, 30 декабря, подтвердилась информация о назначении Романа Григорчука главным тренером Черноморца. 56-летний уроженец Ивано-Франковской области во второй раз возглавил одесскую команду.
Григорчук прокомментировал свое назначение главным тренером Черноморца.
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Для меня это очень позитивное и хорошее событие, ведь Черноморец – родная для меня команда. К тому же я живу в Одессе, мне здесь нравится. О чем больше хочется говорить в футбольном плане – это стадион, атмосфера и болельщики. Хочется, чтобы, скорее всего, это вернулось. Понимаем, что у нас мало времени и работы. Что у нас получится – будем анализировать позже,
– начал он.
Также Григорчук отреагировал на вопрос, останутся ли арендованные у Динамо футболисты после смены тренера.
"Дайте время до 9 января, чтобы с этим всем разобраться. Я только сегодня подписал контракт, не готовый уже сейчас говорить об игроках. Сделаю это 9 числа", – заявил главный тренер Черноморца.
Григорчук и Черноморец: коротко
- Контракт с клубом тренер подписал на три года. Ранее специалист уже работал в Одессе – в 2010 – 2014 годах.
- С Григорчуком связаны самые громкие достижения Черноморца в современной истории: 1/16 Лиги Европы, финал Кубка Украины и матч за Суперкубок.
- Предыдущим местом работы Григорчука был Шахтер из Солигорска, с которым он становился чемпионом Беларуси в 2020 году. Также тренировал запорожский Металлург, латвийский Вентспилс, азербайджанскую Габалу и казахстанскую Астану.
- После 18 туров чемпионата Украины Черноморец занимает 13 место среди 16 команд, набрав 14 очков.