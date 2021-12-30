Григорчук прокомментировал свое назначение главным тренером Черноморца.

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Для меня это очень позитивное и хорошее событие, ведь Черноморец – родная для меня команда. К тому же я живу в Одессе, мне здесь нравится. О чем больше хочется говорить в футбольном плане – это стадион, атмосфера и болельщики. Хочется, чтобы, скорее всего, это вернулось. Понимаем, что у нас мало времени и работы. Что у нас получится – будем анализировать позже,

– начал он.

Также Григорчук отреагировал на вопрос, останутся ли арендованные у Динамо футболисты после смены тренера.

"Дайте время до 9 января, чтобы с этим всем разобраться. Я только сегодня подписал контракт, не готовый уже сейчас говорить об игроках. Сделаю это 9 числа", – заявил главный тренер Черноморца.

Григорчук и Черноморец: коротко