Возвращение Григорчука
56-летний наставник хорошо знаком одесской публике. Ранее специалист уже возглавлял "моряков" в течение 2010 – 2014 годов.
Интересно Кого киевское Динамо готово отдать в аренду в Румынию по просьбе Луческу: имена футболистов
Тренер получил кредит доверия от боссов Черноморца. У специалиста будет три года на построение команды. Именно на такой срок заключен контракт.
Новоиспеченный наставник прокомментировал свое возвращение в Одессу. Григорчук рад снова поработать в одесском клубе. Он указал, что и его, и его тренерский штаб ждет много работы.
Роман Григорчук попытается поднять Черноморец в таблице УПЛ. На зимний перерыв одесский клуб ушел 13-м, имея в своем активе после 18 туров 14 очков.
У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе. А пока хочу поздравить всю большую семью Черноморца с праздниками, пожелать крепкого здоровья. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы на следующий год у болельщиков команды было больше положительных эмоций,
– сказал Григорчук.
Свой первый официальный матч после возвращения в Украину наставник проведет в игре против Мариуполя. Поединок состоится 28 февраля в Одессе.
Что известно о Григорчуке
- Впервые украинский наставник пришел к рулю Черноморца в 2010 году, отработав в клубе четыре года. За это время "моряки" провели 147 поединков. Это самый длинный период карьеры Григорчука в одном клубе.
- Под его руководством "моряки" сумели пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, а в сезоне 2012/2013 тренеру удалось вывести Черноморец в финал Кубка Украины.
- После этого в 2015-м он стал тренером Габалы. А еще три года спустя возглавил Астану.
- Последним местом работы Романа Григорчука стал солигорский "Шахтер". Под его руководством клуб из Беларуси провел 31 матч.