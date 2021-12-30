Григорчук прокоментував своє призначення головним тренером Чорноморця.

Дивіться також Офіційно: Роман Григорчук вдруге очолив Чорноморець

Для мене це дуже позитивна та хороша подія, адже Чорноморець – рідна для мене команда. До того ж, я живу в Одесі, мені тут подобається. Про що найбільше хочеться говорити у футбольному плані – це стадіон, атмосфера та вболівальники. Хочеться, щоб швидше за все це повернулося. Розуміємо, що у нас мало часу та багато роботи. Що в нас вийде – аналізуватимемо пізніше,

– почав він.

Також Григорчук відповів на запитання, чи залишаться орендовані у Динамо футболісти після зміни тренера.

"Дайте час до 9 січня, щоб із цим усім розібратися. Я лише сьогодні підписав контракт, не готовий уже зараз говорити про гравців. Зроблю це 9 числа", – заявив головний тренер Чорноморця.

Григорчук та Чорноморець: коротко