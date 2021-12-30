Григорчук прокоментував своє призначення головним тренером Чорноморця.
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Для мене це дуже позитивна та хороша подія, адже Чорноморець – рідна для мене команда. До того ж, я живу в Одесі, мені тут подобається. Про що найбільше хочеться говорити у футбольному плані – це стадіон, атмосфера та вболівальники. Хочеться, щоб швидше за все це повернулося. Розуміємо, що у нас мало часу та багато роботи. Що в нас вийде – аналізуватимемо пізніше,
– почав він.
Також Григорчук відповів на запитання, чи залишаться орендовані у Динамо футболісти після зміни тренера.
"Дайте час до 9 січня, щоб із цим усім розібратися. Я лише сьогодні підписав контракт, не готовий уже зараз говорити про гравців. Зроблю це 9 числа", – заявив головний тренер Чорноморця.
Григорчук та Чорноморець: коротко
- Контракт із клубом тренер підписав на три роки. Раніше фахівець уже працював у Одесі – у 2010 – 2014 роках.
- З Григорчуком пов'язані найгучніші здобутки Чорноморця у сучасній історії: 1/16 Ліги Європи, фінал Кубка України та матч за Суперкубок.
- Попереднім місцем роботи Григорчука був Шахтар із Солігорська, з яким він ставав чемпіоном Білорусі у 2020 році. Також він тренував запорізький Металург, латвійський Вентспілс, азербайджанську Габалу та казахстанську Астану.
- Після 18 турів чемпіонату України Чорноморець посідає 13 місце серед 16 команд, набравши 14 очок.