Малком, выступающий за санкт-петербургский Зенит, в ближайшее время может стать россиянином. Однако это не обеспечивает ему место в составе сборной России. 24 канал со ссылкой на росСМИ,

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Целенаправленно залезают в болото

Двум бразильским легионерам Зенита, а именно Малкому и Клаудиньо, одобрили получение паспорта Российской Федерации. Футболисты смогут стать гражданами страны-агрессора уже весной. Отмечается, что бразильские игроки довольны событием и горят желанием выступать за сборную России, но есть "но".

Согласно правилам ФИФА, футбольное гражданство нельзя менять, если игрок выступал за сборную другой страны. Малком и Клаудиньо не играли в первой команде Бразилии, однако участвовали на Олимпиаде в составе "канареек". Но президент Зенита Александр Медведев имеет другое мнение относительно этой ситуации.

Мы получили информацию об этом, порадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии”. Спортивное гражданство неэквивалентно гражданству страны. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России,

– считает Медведев.

Малком и Клаудиньо в Зените