Малком, який наразі виступає за санкт-петербурзський Зеніт, найближчим часом може стати росіянином. Проте це не забезпечує йому місце в складі збірної Росії, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ,

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Цілеспрямовано залазять в болото

Двом бразильським легіонерам Зеніта, а саме Малкому та Клаудінью, схвалили отримання паспорта Російської Федерації. Футболісти зможуть стати громадянами країни-агресора уже весною. Зазначається, що бразильські гравці задоволені подією та горять бажанням виступати за збірну Росії, та є певне "але".

Згідно з правилами ФІФА, футбольне громадянство не можна міняти, якщо гравець уже виступав за збірну іншої країни. Малком і Клаудінью не грали у першій команді Бразилії, однак брали участь на Олімпіаді у складі "канарейок". Та президент Зеніта Олександр Медвєдєв має іншу думку щодо ціїє ситуації.

Ми отримали інформацію про це, потішили гравців. Тепер чекаємо, коли буде призначено дату церемонії”. Спортивне громадянство нееквівалентне громадянству країни. Має пройти певний час, щоб вони могли грати за збірну Росії,

– вважає Медвєдєв.

Малком та Клаудінью в Зеніті