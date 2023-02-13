Малиновский красиво ответил комментатору, который назвал его русским и вспомнил Москву
Источник:твиттер Фила Шоэна
Вокруг Руслана Малиновского разгорелся скандал. А точнее, что вокруг американского комментатора Фила Шоэна, который в прямом эфире назвал футболиста сборной Украины россиянином.
Провокационный момент произошел в выездном матче Марселя против Клермона, в котором "провансальцы" одержали победу 0:2. Руслан Малиновский отыграл все 90 минут и даже имел шанс забить. Но штрафной у украинца не удалось.
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Малиновский: Я не думал, что слезоточивый газ во Франции мог повлиять на вас во Флориде
Мяч полетел высоко на трибуну, расположившуюся за воротами соперника в первом тайме.
Комментатор BeinSportUSA Фил Шоен почему-то после этого неудачного штрафного решил назвать Малиновского россиянином. Также он отметил, что этот мяч улетел на Москву. Эти слова Шоэна могли стоить ему очень дорого.
В первые часы после позорной ошибки американский комментатор никак не прокомментировал свои слова о Руслане. Первым же обратился к Шоену украинский футболист Марселя. Тот в твиттере спросил: "Что случилось?"
Шоэн ответил вечером 12 февраля. Фил извинился за ошибки но нашел бессмысленное оправдание своим словам. Вроде бы, ошибка в прямом эфире произошла из-за задержки поединка, ведь комментатор должен был заполнять эфир. Поединок задержали из-за столкновений у арены, где правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы унять нарушителей.
Малиновский не стал обходить смешное извинение американца и во второй раз обратился к Шоэну. Руслан хочет публичного извинения от комментатора во время следующей прямой трансляции, а не в соцсетях.
Я не думал, что слезоточивый газ во Франции мог повлиять на вас во Флориде. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать прощения во время следующей прямой трансляции, а не в твиттере,
– ответил Малиновский.
Также под публикацией Шоэн Руслан оставил несколько ссылок на благотворительные фонды, куда попросил виновника задонатить на нужды Украины в войне против России. Малиновский отметил, что ждет скриншоты с пересчетами во благо украинского народа.
По состоянию на утро 13 февраля американский комментатор никак не отреагировал на такие комментарии украинского легионера Марселя.К слову. 19 февраля Марселя сыграет на выезде против Тулузы в Лиге 1. До этого матча Малиновский уже провел за французскую команду 8 матчей, в которых забил 2 гола.