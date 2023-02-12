В субботу, 11 февраля, Руслан Малиновский отыграл очередной матч за Марсель. Украинец провел на поле всю игру против Клермона, в которой его команда одержала победу со счетом 2:0.

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Во время трансляции игры в США произошел неприятный эпизод. Комментатор BeinSportUSA Фил Шоэн назвал Руслана россиянином, а после его неточного удара пошутил, что футболист отправил этот мяч на Москву.

Видео фейла комментатора:

Резонанс происшествия дошел до комментатора и, похоже, понял свою ошибку. На своей странице в твиттере Фил попросил прощения у украинца за оговорку.

Руслан, искренние извинения за мое оговорку. Я часто говорил "украинец". Однако после твоего удара я однажды сказал "Москва". Продержавшись час задержки через слезоточивый газ, я не имел представления о России. Сейчас серьезные и болезненные времена, о которых я часто молюсь. Извиняюсь за ошибку,

– написал Шоэн.

Отметим, что один из выстрелов Малиновского со штрафного позволил Марселю заработать пенальти. После победы над Клермоном Олимпик закрепился на второй строчке, отставая от ПСЖ на 5 баллов.

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Украинский хавбек перебрался в Марсель в январе из Аталанты. В течение всего одного месяца Руслан отыграл 8 матчей, забив два гола.

Объяснение. Комментатор вспомнил о слезоточивом газе из-за переноса матча Клермон – Марсель. Игру отложили на 45 минут из-за столкновений у арены хозяев. Полиция применила слезоточивый газ, попавший внутрь стадиона, из-за чего матч и отложили, заставив Шоена заполнять эфирное время.