У суботу, 11 лютого, Руслан Маліновський відіграв черговий матч за Марсель. Українець провів на полі всю гру проти Клермона, у якій його команда здобула перемогу з рахунком 2:0.

До теми "Супутник-м'яч" на Москву: коментатори провокаційно назвали Маліновського росіянином – відео

Під час трансляції гри у США стався неприємний епізод. Коментатор BeinSportUSA Філ Шоен назвав Руслана росіянином, а після його неточного удару пожартував, що футболіст відправив цей м'яч на Москву.

Відео фейлу коментатора:

Резонанс події дійшов до коментатора і, схоже, він зрозумів свою помилку. На своїй сторінці у твітері Філ попросив вибачення у українця за оговорку.

Руслан, щирі вибачення за мою оговорку. Я часто говорив "українець". Однак після твого удару я один раз сказав "Москва". Протримавшись годину затримки через сльозогінний газ, я уявлення не мав про Росію. Зараз серйозні та болючі часи, про які я часто молюся. Перепрошую за помилку,

– написав Шоен.

Відзначимо, що один з пострілів Маліновського зі штрафного дозволив Марселю заробити пенальті. Після перемоги над Клермоном Олімпік закріпився на другій сходинці, відстаючи від ПСЖ на 5 балів.

Читайте також Хто складе конкуренцію Манчестер Сіті: названі головні фаворити Ліги чемпіонів 2022-2023

Український хавбек перебрався до Марселя в січні з Аталанти. Протягом всього одного місяця Руслан відіграв 8 матчів, забивши два голи.

Пояснення. Коментатор згадав про сльозогінний газ через перенесення матчу Клермон – Марсель. Гру відклали на 45 хвилин через сутички біля арени господарів. Поліція застосувала сльозогінний газ, який потрапив всередину стадіону, через що матч і відклали, змусивши Шоена заповнювати ефірний час.