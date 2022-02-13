Милан – Сампдория 1:0
Гол: Леау, 8
Украинский нападающий Владислав Супряга попал в заявку на матч против Милана. Но игру на Сан-Сиро начал на скамье запасных. До конца матча на поле он так и не вышел, сообщает 24 канал.
Сампдория в начале матча попала в неудобное положение, когда уже на восьмой минуте пропустила гол. Леау отличился после паса вратаря Меньяна от своей штрафной.
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В целом Милан создал несколько хороших поводов отличиться. Но голкипер Сампдории Фальконе совершил ряд невероятных сэйвов – он как минимум шесть раз спас свою команду от пропущенных голов.
Сампдория же за весь матч только однажды пробила в створ ворот.
Минимальная победа позволила Милану выйти на первое место в турнирной таблице, обойдя Интер, который накануне разделил очки в матче против Наполи.
Сампдория же осталась на 16 месте. От зоны вылета команду отделяет всего три очка.
Видео гола Леау