Милан – Сампдория 1:0

Гол: Леау, 8

Украинский нападающий Владислав Супряга попал в заявку на матч против Милана. Но игру на Сан-Сиро начал на скамье запасных. До конца матча на поле он так и не вышел, сообщает 24 канал.

Сампдория в начале матча попала в неудобное положение, когда уже на восьмой минуте пропустила гол. Леау отличился после паса вратаря Меньяна от своей штрафной.

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В целом Милан создал несколько хороших поводов отличиться. Но голкипер Сампдории Фальконе совершил ряд невероятных сэйвов – он как минимум шесть раз спас свою команду от пропущенных голов.

Сампдория же за весь матч только однажды пробила в створ ворот.

Минимальная победа позволила Милану выйти на первое место в турнирной таблице, обойдя Интер, который накануне разделил очки в матче против Наполи.

Сампдория же осталась на 16 месте. От зоны вылета команду отделяет всего три очка.

Видео гола Леау