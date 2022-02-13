Маліновський домашній матч проти Ювентуса розпочав на лаві для запасних, повідомляє 24 канал.

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Вийшов на поле українець вже по перерві – на 60-й хвилині він замінив Муріеля.

А на 76-й хвилині Маліновський відкрив рахунок у цій зустрічі. Аталанта отримала право на штрафний, і Фройлер відкотив під удар Маліновському. Руслан пробив потужно – у верхній дальній кут воріт.

Як Войцех Щенсни не намагався у стрибку дістатися до м'яча, йому це не вдалося.

Відео голу Маліновського

Правда перемогти завдяки цьому голу Аталанті теж не судилося. Вже у компенсований арбітром час Данілу врятував Ювентус від поразки, відзначившись після подачі з кутового.