У матчі 1/8 фіналу Кубка Італії Аталанта переграла Кальярі (3:1) і пробилася в наступний раунд турніру.

Аталанта – Кальярі 3:1

Голи: Міранчук, 43, Мюріель, 61, Шутало, 64 – Сотто, 55

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У кінцівці тайму рахунок відкрив російський хавбек Аталанти Олексій Міранчук, а вже на початку другої половини зустрічі Кальярі вдалося зрівняти рахунок.

Але голи Мюріеля і Шутало з різницею в 3 хвилини стали фатальними для Кальярі, гості вже нічого не змогли протиставити "бергамаско" і вилетіли з Кубка Італії.

Зазначимо, що в стартовому складі Аталанти всі 90 хвилин провів український хавбек Руслан Маліновський. Таке трапилося вперше з 30 вересня, тоді українець провів всі 90 хвилин на полі в матчі Серії А проти Лаціо (4:1).

У нинішньому сезоні Маліновський забив 1 м'яч і зробив 3 асисти в 17 матчах за Аталанту.

Аталанта – Кальярі відеоогляд