EA Sports опублікувала повний список рейтингів футболістів в FIFA 21. Український півзахисник Руслан Маліновський увійшов у десятку найкращих виконавців штрафних ударів.

EA Sports опублікували оновлені картки футболістів у FIFA 21. Не обійшлось тут без українців. Хавбек зайняв 10-те місце, його рейтинг – 88.

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Найкращим виконавцем штрафних ударів виявився Ліонель Мессі – 94. Його одвічний суперник Кріштіану Роналду навіть не потрапив у першу десятку. Його штрафні оцінили лише рейтингом 76. Найближчим конкурентом аргентинця став гравець іспанського "Вільярреала" Даніель Парехо, його рейтинг склав 93.

Трійку лідерів замкнув новобранець "Барселони" Миралем П'яніч – 92.

Топ-10 найкращих виконавців штрафних ударів

Ліонель Мессі, "Барселона" – 94 Даніель Парехо, "Вільярреал" – 93 Миралем П'яніч, "Барселона" – 92 Еніс Барді, "Леванте" – 91 Себастьян Джовінко, "Аль-Хіляль" – 91 Сюнсуке Накамура, "Йокогама" – 90 Неймар, "Парі Сен-Жермен" – 89 Джеймс Уорд-Праус, "Саутгемптон" – 89 Роберт Сков, "Хоффенхайм" – 89 Руслан Маліновський, "Аталанта" – 88



Картка Маліновського у FIFA 21 / Фото Скрін із EA Sports

Коли вийде FIFA 21

Гра FIFA 21 буде доступна на PS4, Xbox One та PC. Її вихід запланований на 9 жовтня. Для тих, хто зробить передзамовлення, гра буде доступна вже 6 жовтня. Для власників EA Access (PS4 або Xbox One) чи Origin Access (PC) пробну версію гри отримають ще 1 жовтня.

Вартість гри – від 1799 до 2499 гривень.